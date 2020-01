Moeilijke ochtendspits na reeks incidenten TVDZM

20 januari 2020

10u45 0 Willebroek De ochtendspits rond Willebroek is maandag erg moeizaam verlopen. Dat was het gevolg van een ongeval op de N16 en een autobestuurder op de A12 die onwel was geworden.

Eerst reed een vrachtwagen tegen de middenberm op de verkeerswisselaar van de N16 met de A12. De trucker kwam uit de richting van Sint-Niklaas en miste bij het oprijden van de A12 richting Antwerpen zijn bocht. Er raakte niemand gewond maar het verkeer in beide richtingen kon door de takeling moeilijk door. Dat zorgde voor file. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was het op de N16 tot twee uur aanschuiven. Komende vanuit N17 was het dan weer tot een uur aanschuiven. Even later zorgde een tweede incident voor een nieuwe file op de A12. Hulpdiensten moesten er naar uitrukken nadat een chauffeur onwel was geworden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.