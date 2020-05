Moeder riskeert vier jaar cel voor slagen aan haar zoontje (7): “Ze verborg zijn verwondingen met fond de teint” Tim Van Der Zeypen

15u20 0 Willebroek Een 25-jarige vrouw uit Willebroek riskeert vier jaar cel voor slagen aan haar zoontje. Volgens het parket verborg ze zijn verwondingen met fond du teint. Zelf beweert ze dat de blauwe plekken veroorzaakt zijn door een val van de trap of door zijn epileptische aanvallen.

Het was de school van de inmiddels zevenjarige jongen die midden maart 2018 alarm sloeg. Het kind kwam toen terug op school na de middagpauze en vertoonde verwondingen. “Dit was bovendien niet de eerste keer”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Enkele dagen voordien kwam het kind ook al mankend terug op school en vertoonde de jongen naast blauwe plekken ook nog schaafwonden aan de rug.”

De politie startte een onderzoek op maar het verhoor van het kind en van zijn oudere broer verliep moeilijk. Zo waren ze erg terughoudend en konden ze niet vertellen vanwaar die verwondingen afkomstig waren. De moeder zelf minimaliseerde de slagen. “Buiten een pedagogische tik heb ik hem nooit geslagen”, zei de vrouw van Bosnische origine. “De verwondingen zijn veroorzaakt door een val van de trap of door epileptische aanvallen.”

“Voor de ouders lijkt een ‘het zal niet gebeuren’ voldoende om er mee weg te geraken maar voor ons is dit niet voldoende Nele Poelmans, openbaar aanklaagster

Wetsdokter

Maar die verklaringen werden door de wetsdokter tegengesproken. “Volgens zijn vaststellingen konden deze verwondingen niet afkomstig zijn van een val maar enkel en alleen maar door slagen met een kabel of riem”, aldus aanklaagster Poelmans. Het kind werd na de feiten samen met zijn oudere broer en twee jongere zusje weggenomen uit het ouderlijk milieu. Er is nu opnieuw voorzichtig begeleid contact tussen de kinderen en de moeder.

“Voor het kind waren de feiten bijzonder traumatisch”, zei meester Bieke Vanden Acker. Zij nam het vandaag op zitting op voor het kind en vroeg een provisionele schadevergoeding van ongeveer 3.500 euro. “Hij is nog steeds angstig. Bovendien is er mogelijkheid dat er zich een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan ontwikkelen”, besloot meester Vanden Acker.

Vier jaar effectief

Ook het parket tilde zwaar aan de feiten. “Voor de ouders lijkt een ‘het zal niet gebeuren’ voldoende om er mee weg te geraken maar voor ons is dit niet voldoende”, besloot Poelmans. Zij eiste een celstraf van vier jaar effectief tegen de moeder en vorderde achttien maanden effectief tegen de vader (31) van het zevenjarige zoontje. Hij werd niet vervolgd voor slagen en verwondingen maar wel voor schuldig verzuim.

Hij zou volgens de openbaar aanklaagster niet hebben ingegrepen hoewel hij op de hoogte was. Zijn advocate vroeg de vrijspraak. “De moeder kleedde de kinderen aan. Hoe kon hij dan op de hoogte zijn geweest van de verwondingen”, vroeg meester Celine Tachelet zich af.

Ondanks alle beperkingen die ze heeft, heeft ze geprobeerd om haar kinderen zo goed als mogelijk op te voeden. Walter Damen, advocaat van de moeder

Zwakbegaafd

De verdediging van de vrouw vroeg de psychiatrische onderzoek. “Ik ben geschrokken van de strafmaat”, reageerde meester Walter Damen bij het begin van zijn pleidooi. “Zeker voor een vrouw die een blanco strafblad heeft.” Hij vroeg de Mechelse rechter ook om zich even ter verplaatsen in het hoofd van zijn cliënte. “Ze is zwakbegaafd en dit zeg ik niet om haar te kwetsen”, aldus de Antwerpse strafpleiter.

“Er zijn verder ook geen gewelddadige trekken aanwezig en ze heeft een andere culturele achtergrond. Ondanks alle beperkingen die ze heeft, heeft ze alsnog geprobeerd om haar kinderen zo goed als mogelijk op te voeden.” Met het psychiatrische onderzoek wil de strafpleiter nu laten nagaan of zijn cliënte wel toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.

De rechters namen de zaak in beraad. Op 25 mei vellen zij een vonnis.