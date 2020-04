Meer dan vijfhonderd XTC-pillen aangetroffen maar vrouw ontkent drugshandel: “Het was voor een vriend die een feestje hield” Tim Van Der Zeypen

06 april 2020

17u15 0 Willebroek Aurelie J. (27) uit Willebroek riskeert een celstraf van achttien maanden met uitstel voor het verhandelen van drugs. Aurelie J. (27) uit Willebroek riskeert een celstraf van achttien maanden met uitstel voor het verhandelen van drugs. Eind december werd ze al slapend aangetroffen in haar wagen in Zoersel. Ze was op dat moment in het bezit van 334 XTC-pillen. “Maar die drugs waren voor een vriend”, klonk het.

De wagen werd opgemerkt omdat de 27-jarige lag te slapen terwijl haar lichten waren ontstoken en de motor nog draaide. “Toen ze werd gecontroleerd, trof de politie in haar wagen 334 XTC-pillen, negen gram cocaïne én 570 euro aan cash geld aan. Ze was ook nog in het bezit van boksijzer”, vertelde de openbaar aanklager maandagochtend. “In haar appartement werd later nog drugs gevonden. Naast cannabis ging het om 176 XTC-pillen.”

Volgens het parket was het dan ook erg duidelijk. De grote hoeveelheid drugs kon niet voor eigen gebruik zijn. De vrouw werd aangehouden op verdenking van drugshandel en zit momenteel haar voorhechtenis thuis in met een enkelband. Maandag vorderde het parket een celstraf van achttien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro met probatie-uitstel. Het drugsbezit werd niet betwist maar dat ze dealde wel.

Geaardheid

“De drugs was niet voor mij. Een vriend van mij zou een feestje geven en vroeg drugs. Ik heb geïnformeerd waar ik die kon kopen en ben die gaan halen”, zei ze destijds. De verdediging vroeg vandaag om een zo’n mild mogelijke straf. “Ze was ambitieus en studeerde voor verpleegster maar door haar geaardheid en het feit dat ze hierdoor werd verstoten door haar moeder is ze in de financiële problemen gekomen”, zei haar advocate Julie Biebuyck.

Door die financiële problemen belandde ze ook nog in een depressie. Hierdoor was ze volgens haar advocate tot slot een ideaal prooi voor mensen met een strafrechtelijke verleden en personen met slechte bedoelingen. “In oktober 2019 is ze dan in elkaar gezakt en sindsdien doet ze er alles aan om haar leven terug op de rails te krijgen. Ze bezoekt een psychologe en bovendien is er ook terug contact met haar papa”, besloot de strafpleiter.

Een vonnis volgt op 20 April.