Mechelsesteenweg blank na lek in waterleiding: “Honderdtal gezinnen tijdelijk zonder drinkwater” Tim Van Der Zeypen

01 mei 2020

15u00 0 Willebroek Een honderdtal gezinnen op de Mechelsesteenweg in Blaasveld (Willebroek) hebben in de nacht van donderdag op vrijdag zonder drinkwater gezeten. De oorzaak was een lek in een waterleiding. Die zette ook de rijbaan volledig blank. Brandweer en Pidpa moesten ter plaatse komen. Het lek werd inmiddels hersteld.

Het waterlek werd opgemerkt omstreeks 23.00 uur gisteravond. Enkele omwonenden van de Mechelsesteenweg ter hoogte van de Molenstraat zagen het water met hevig kracht pijlsnel stijgen. Enkele minuten later kwam de straat volledig blank te staan. Zowel de politie van Mechelen-Willebroek als de brandweerzone Rivierenland kwamen ter plaatse. Terwijl de straat door de politie werd afgesloten, leverde de brandweer zandzakjes aan.

Hiermee zouden de brandweermannen het water tegenhouden indien er ook woningen door het water werden bedreigd. Uiteindelijk bleek dit niet nodig te zijn. Er liepen geen woningen onder water. Het water werd wel weggevoerd naar een in de buurt gelegen beek en een vijver in de buurt van de voormalige papierfabriek De Naeyer. De brandweer deed dit door een greppel te graven. Inmiddels werd ook watermaatschappij Pidpa verwittigd.

Oorzaak onbekend

“Onze wachtploeg is onmiddellijk ter plaatse gegaan. Zij hebben meteen de waterleiding afgesloten en zijn vervolgens gestart met het lek te dichten”, legt Pidpa-woordvoerder Alain T’Syen uit. “Omstreeks 8.30 was het probleem opgelost. Tot die tijd zaten een honderdtal gezinnen in de buurt zonder drinkwater.” Technici van de watermaatschappij bleven ook nog in de loop van vrijdag ter plaatse voor de nodige herstellingen.

“Er is bij het lek heel wat water weggevloeid. Hierdoor zijn er onder meer verschillende rioolputten dichtgeslibd. Deze moesten worden opgeschoond”, besluit T’Syen. “Verder moest er ook nog een deel worden proper gemaakt.” Over een oorzaak van de breuk in de waterleiding is voorlopig nog niet bekend. In de buurt worden er wel al een lange tijd wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Gaslekken

Het is niet de eerste keer dat er bij deze werken, problemen ontstaan. Zo moesten de hulpdiensten en arbeiders van Fluvius er sinds november 2019 al verschillende keren naar uitrukken. Er werd toen telkens een gasleiding overgetrokken. Of er ook nu een link is tussen de wegeniswerken en de breuk in de waterleiding maakt deel uit van het verdere onderzoek. Om 10.30 uur vrijdagochtend werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.