Mechelsesteenweg afgesloten voor rioleringswerken Els Dalemans

18 augustus 2020

10u57 0 Willebroek De Mechelsesteenweg in Blaasveld (Willebroek) wordt vanaf woensdag 19 augustus afgesloten ter hoogte van de Molenstraat. Automobilisten moeten een omleiding volgen via de N16/Ringweg.

De vernieuwde riolering die in de Molenstraat wordt aangelegd, moet worden aangesloten op die van de Mechelsesteenweg. Om deze klus te klaren, zal de aannemer het kruispunt van beide straten volledig afsluiten vanaf 19 augustus.

Volledig afwerken

De werken zullen zo’n twee tot drie weken tijd in beslag nemen. De aannemer plant immers meteen de onder- en de bovenbouw op het kruispunt volledig af te werken. Automobilisten moeten omrijden via de N16/Ringweg. Fietsers en voetgangers zullen wel steeds over de werfzone kunnen passeren.