Man springt vriend achterna in Kanaal van Willebroek: “Beiden afgevoerd met onderkoelingsverschijnselen” Tim Van Der Zeypen

11 juli 2020

10u25

De hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3.45 uur moeten uitrukken naar de Dokter Persoonslaan in Willebroek. Een man was er vanop de Vredesbrug in het water gesprongen. Omdat hij er niet op eigen kracht uit geraakte, is zijn vriend hem achterna gesprongen. Maar omdat nu beiden niet meer uit het water geraakten, werden de hulpdiensten erbij gehaald. Duikers van de brandweerzone Rivierenland haalden de twee mannen uiteindelijk uit het water. “Ze vertoonde onderkoelingsverschijnselen”, zegt eerste commissaris Danny Dumoulin van de politiezone Mechelen-Willebroek. “Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.” Vermoedelijk sprong de man in het water omdat hij dronken was.