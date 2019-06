Man (67) bestolen TVDZM

14 juni 2019

11u50 0

Een 67-jarige man is het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De zestiger was op het moment van de diefstal aan het winkelen in een supermarkt langs de Denderlaan. De dief ging aan de haal met een portefeuille. Naast een geldsom maakte de gauwdief verder ook nog een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten buit.