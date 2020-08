Man (39) riskeert vijf jaar cel voor de verkrachting van zijn minderjarige dochter Tim Van der Zeypen

05 augustus 2020

14u00 0 Willebroek Het parket vorderde vandaag een celstraf van vijf jaar tegen een 39-jarige man uit Willebroek. De dertiger stond terecht voor het verkrachten van zijn eigen minderjarige dochter. Dat gebeurde volgend het parket op de cannabisplantages van de dertiger. Zelf betwist hij de feiten.

“Nooit, jamais, nooit. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb altijd het beste gewild voor mijn dochters”, reageerde de man woensdagochtend op de feiten. Die werden door het parket bijzonder ernstig genoemd. Gedurende twee periodes tussen 2017 en 2018 zou de dertiger zich enkele keren hebben vergrepen aan zijn dochter.

“Dat gebeurde in een bed op de cannabisplantage die hij had opgezet”, verduidelijkte openbaar aanklager Wannes Donnies. “Hij nam haar telkens mee om deze plantages te onderhouden, maar begon haar daarna te kussen en te betasten. Er is ook sprake over penetratie.”

Omerta

De feiten kwamen uiteindelijk aan het licht door de klastitularis en de zus van het meisje. Die had het slachtoffer in vertrouwen genomen en vertelde hen wat er was gebeurd. Nadat er een klacht werd ingediend bij de politie, werd de man opgepakt. Vandaag verscheen de man aangehouden voor de Mechelse rechters.

Volgens de gerechtspsychiater was er sprake van een duidelijke omerta en zette hij zijn slachtoffer meermaals onder druk. Gelet op het zware strafregister van de dertiger, vroeg het parket vandaag op zitting een celstraf van vijf jaar effectief alsook een ontzetting uit zijn rechten.

Observaties

Aan de zijde van de verdediging klonk een heel ander verhaal. Er werd getwijfeld aan de verklaringen van het meisje. “Ze belde wel naar de politie om te zeggen dat haar vader bezig was met drugs, maar repte nooit één woord over seksueel overschrijdend gedrag. Dat gebeurde pas veel later”, zei advocate Katrien Van der Straeten.

De verdediging hekelde niet enkel de tegenstrijdige verklaringen van het meisje, maar ook het gevoerde onderzoek van de politie. “In het onderzoek naar de plantages zijn er observaties gebeurd. Nooit of te nimmer is er sprake geweest dat hij zijn dochters meenam naar de plantages”, klonk het nog bij de strafpleitster.

Geen bed

“Mijn cliënt heeft zijn dochter nooit meegenomen, dus laat staan dat er iets is gebeurd. Er stond zelf geen bed op die plantages.” De verdediging ging dus vol voor de vrijspraak. “Hij heeft verkeerde stappen gezet en drugs verhandeld, maar er is nog een heel groot verschil tussen aanrandingen en drugsfeiten,” besloot meester Van der Straeten.”

Een vonnis volgt op 19 augustus.