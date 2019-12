Exclusief voor abonnees Man (34) staat terecht voor brandstichting van eigen appartement ... én negen andere brandstichtingen: “Na de brand ben ik gestopt met mijn kermiskraam” Tim Van der Zeypen

26 december 2019

15u00 2 Willebroek Op de correctionele rechtbank van Mechelen werd vanochtend de zaak ingeleid tegen de 34-jarige Dirk V. uit Willebroek. De dertiger wordt verdacht van een tiental verdachte branden in een tijdspanne van ruim tien jaar. Hij viseerde onder meer caravans en kermiskramen maar zou ook zijn eigen flat in het centrum van Willebroek in brand hebben gestoken. Eind januari zal de zaak worden gepleit.

Het was de advocaat van V. die vanochtend om een uitstel vroeg. De rechtbank ging hier ook op in. Tijdens de inleidingszitting stelden enkele gedupeerden zich wel al burgerlijke partij. Onder hen ook Xavier Bayart uit Gent. Een caravan met daarin de prijzen voor het kermiskraam van de voormalige foorkramer, werd vlak voor de start van de Sinksenfoor in 2011 in brand gestoken.

“Ik zag toen mijn hele stock in vlammen opgaan”, vertelt Xavier vandaag.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis