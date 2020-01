Man (28) vraagt vrijspraak na uithaal met glas in dancing Carré TVDZM

16 januari 2020

13u30 0 Willebroek Op de rechtbank van Mechelen kwam vandaag een 28-jarige man uit Boom de vrijspraak vragen nadat hij in oktober 2018 schuldig werd bevonden voor slagen en verwondingen in dancing Carré. Daarbij verwondde hij een andere bezoeker met een glas.

Smail T. werd destijds bij verstek veroordeeld. Hij kreeg toen vier jaar effectief. De feiten zelf dateren inmiddels al van bijna zes jaar geleden. De drie waren toen op vermaak uitstap in de dancing en kregen ruzie met een ander groepje.

Die ruzie escaleerde en wanneer de security beide groepen uit elkaar haalde, werd er een glas gegooid. Dat glas smakte stuk in iemands gezicht en die persoon raakte ernstig gewond. Vijf dagen later werd er klacht ingediend bij de politie en die kon de drie jongeren identificeren als verdachte.

Vrijspraak

Een van hen zou het glas hebben gegooid maar over wie was heel wat onduidelijkheid. Alle drie ontkenden maar het slachtoffer duidde wel T. aan als dader. Bij de behandeling van het dossier werden de twee andere jongeren, waar T. samen mee op uitstap was, werden in oktober al vrijgesproken.

Vandaag vroeg de 28-jarige eveneens de vrijspraak. “Ik heb dit echt niet gedaan”, klonk het. “Vroeger heb ik ook al dingen verkeerd gedaan maar toen heb ik dat meteen toegegeven.” Het parket vroeg de bevestiging van het verstekvonnis van vier jaar cel. De rechter vellen hun oordeel binnen de maand.