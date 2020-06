Man (24) krijgt ruzie met buurvrouw na racistisch verwijt Tim Van Der Zeypen

19 juni 2020

15u20 0

Een 24-jarige man uit Willebroek stond vrijdag terecht voor slagen en verwondingen. Hij gaf zijn buurvrouw op 8 maart vorig jaar een duw. Hierbij viel de vrouw op de grond en raakte ze gewond. “Meneer verklaarde aan de politie dat hij agressief werd omdat zij hem ‘makkak’ noemde”, luidde het in de vordering van het parket. Zij vroegen een werkstaf van vijftig uren of een celstraf van vier maanden gekoppeld aan een geldboete van 800 euro. De verdediging ontkende de feiten niet, maar vroeg een opschorting van straf. “Een werkstraf is geen gepaste straf voor mijn cliënt”, aldus de raadsman van de 24-jarige. Een vonnis volgt op 29 juni.