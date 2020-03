Legendarische discotheek opent deuren na grondige make-over: “DNA van Carré bleef bewaard” Els Dalemans

05 maart 2020

17u19 0 Willebroek De bekende discotheek Carré in Willebroek heeft niet alleen een nieuwe eigenaar, maar kreeg de voorbije dagen ook een totale make-over. Vanaf dit weekend is het grote publiek weer welkom. “We hebben zowel de binnen- als buitenkant stevig opgefrist, maar met behoud van de geschiedenis en charme van Carré. Zo blijven we ook na bijna 30 jaar dé plek waar jongeren naartoe komen om zich te amuseren”, zegt manager Tim Van Campenhoudt.

Voormalig doelman Vincent Van Trier, eigenaar van clubs The Villa in Antwerpen en Leuven, is sinds kort ook de nieuwe eigenaar van de legendarische discotheek in Willebroek. Bij die overname hoorde ook een make-over van het gebouw langs de A12 én van het bekende logo. “Dat nieuwe ontwerp maakt meteen duidelijk waar we met Carré naartoe willen. Het logo is moderner, maar je herkent er nog steeds meteen Carré in. We gingen op dezelfde manier met de binnen- en buitenkant van het gebouw aan de slag. Alles wat verouderd was, werd aangepakt mààr: met behoud van het DNA van onze discotheek”, zegt Van Campenhoudt.

Weekend lang gesloten

“Voor deze renovatiewerken deden we iets wat nog nooit eerder gebeurde: we sloten de deuren van Carré een heel weekend lang. In het verleden werd er enkel op weekdagen geklust, maar dit keer hadden we simpelweg meer tijd nodig. We vernieuwden bijvoorbeeld de volledige lichtinstallatie en elke muur kreeg een nieuwe laag verf. We werkten met hippe kleuren en leuke quotes, ook de VIP-ruimte werd heringericht. Het wordt nu een volwaardige tweede zaal met een apart muziekgenre, zodat de bezoekers meer keuze hebben. De dj zal in de VIP tussen het publiek staan.”

Ook de VIP-ruimte werd heringericht. Het wordt nu een volwaardige tweede zaal met een apart muziekgenre, zodat de bezoekers meer keuze hebben.

De dj zal in de VIP tussen het publiek staan Manager Tim Van Campenhoudt

Juxebox

“Ook de iconische voorgevel - een overblijfsel van de wereldtentoonstelling Expo 58 in Brussel - werd onder handen genomen. De jukebox kreeg andere kleuren, alle neonlampen werden vervangen… Als extraatje openen we weer een eigen bistro. Die kreeg de look van een ‘American diner’ met vloertegels in zwart en wit, meubilair in felle kleuren… Voortaan kan je hier elk weekend van 23 tot 6 uur weer een hapje eten, ook wie niet naar de discotheek komt is meer dan welkom.”

Bingewatchen

“Met deze make-over willen we niet alleen moderniseren, maar ook de sterke punten van Carré extra benadrukken. Het nachtleven en de horeca staan al een tijd onder druk, ook bij Carré hebben we een paar moeilijke jaren achter de rug. We moeten opboksen tegen grote evenementen als Tomorrowland, maar ook de opkomst van Netflix en co zorgt voor minder bezoekers omdat iedereen vaker thuis bleef ‘bingewatchen’.”

Vrienden ontmoeten

“Toch merken we dat jongeren stilaan weer naar buiten gaan, afspreken om hun vrienden te ontmoeten. Maar het publiek is een pak veeleisender geworden dan vroeger. Jongeren willen parking vlakbij, ze verwachten een geluidsinstallatie van hoge kwaliteit, willen niet geconfronteerd worden met vechtpartijen en verhalen over drugs… Daarom was deze make-over nodig, zodat we weer met een opgefrist interieur, een pak nieuwigheden en enorm veel goesting en energie van Carré dé plek kunnen maken waar mensen zich samen komen amuseren.”

Meer info www.carre.be