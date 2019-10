Leerlingen 't Pleintje gaan de sportieve toer op voor opknapbeurt van speelplaats Els Dalemans

16 oktober 2019

14u24 0 Willebroek De leerlingen van basisschool ’t Pleintje in Willebroek trokken woensdag hun sportschoenen aan voor een sponsorloop. Het ingezamelde geld gaat naar de vernieuwing van de speelplaats op school.

“Onze kinderen trainden de voorbije weken door rondjes te lopen op de speelplaats, én ze gingen rond bij familie en vrienden om een financieel duwtje in de rug te vragen. In ruil gaven zij woensdag het beste van zichzelf tijdens deze sponsorloop. We trokken naar de looppiste van De Schalk, waar de eerste graad 2 rondjes of 800 meter liep. De tweede en derde graad gingen voor drie en vier looprondes. Als bij wonder spaarden de weergoden ons en bleef iedereen tijdens het sporten droog”, zegt turnjuf Anne Van den Brande.

“Het geld dat onze leerlingen inzamelden, gaan we gebruiken om onze speelplaats wat op te knappen. We verzamelden wensen en voorstellen in het schoolparlement, zo willen de kinderen bijvoorbeeld graag een nieuw klimrek. Ook zijn er plannen om het tuinhuisje waar het speelgoed in opgeborgen wordt te vernieuwen, en we dromen van andere fietsenrekken. Om het plaatsje helemaal compleet te maken, zou ook de aanleg van een groentuintje heel fijn zijn”