Leerlingen maken en verkopen soep van zelfgekweekte groenten voor het goede doel Els Dalemans

25 november 2019

15u04 0 Willebroek De leerlingen van basisschool Tovertuin in Willebroek roerden een hele dag in de kookpotten voor het goede doel. Ze maakten zelf verse soep, met zelfgekweekte groenten uit de moestuin van de school. De opbrengst gaat naar de mucovereniging.

“Onze school heeft sinds vorig jaar een moestuin, en daar groeit heel wat lekkers. Met de grote pompoenen besloten we zelf verse soep te maken. Iedereen stak de handen uit de mouwen: van de kleinste kleutertjes tot de oudste leerlingen. Ook de leerkrachten en enkele ouders hielpen mee”, zegt directeur Vanessa Adriany.

“Aan het einde van de schooldag verkochten we onze soep voor het goede doel. We kozen ervoor om de centjes te schenken aan de mucovereniging. Eén van onze oud-leerlingen, de veertienjarige Robbe Aerts uit Willebroek, is immers één van de gezichten van de Europese Mucoweek. Omdat Robbe jarenlang een leerling was op onze school, kennen we de ziekte erg goed en wilden we graag iets doen om mucopatiënten te steunen.”