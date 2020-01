Leerlingen basisschool Sint-Jan helpen bomen planten Els Dalemans

28 januari 2020

15u30 0 Willebroek De leerlingen van basisschool Sint-Jan in Tisselt (Willebroek) trokken dinsdag naar een terrein in de Peeterstraat, in de buurt van de A12. Ze plantten er samen een heleboel bomen, maar al even belangrijk: ze wandelden flink een uurtje heen en terug naar de locatie. “We steunen hiermee het project 30-30, dat mensen elke dag 30 minuten wil laten bewegen in het groen.”

“Onze leerlingen van het tweede tot en met het vijfde leerjaar trokken dinsdag hun wandelschoenen aan voor een stevige tocht. Onze schoolomgeving is nog vrij landelijk, we willen dat graag nog wat meer in de verf zetten bij de kinderen. Zij werden verwacht op een terrein aan de Peeterstraat, dat ze mee hielpen bebossen. Na die klus keerde iedereen ook weer te voet terug naar school. Zo focussen we meteen op twee zaken die we erg belangrijk vinden: voldoende beweging en het milieu”, zegt directeur Tom De Wachter.

30 minuten bewegen

Basisschool Sint-Jan nam met de actie deel aan het project 30-30 van BOS+ en CM, dat van start gaat op 7 maart. Met die campagne willen beide organisaties zo veel mogelijk Vlamingen overtuigen om 30 dagen lang elke dag 30 minuten te bewegen in het groen. Deelnemers kunnen zich registeren en voor elke actieve deelnemer wordt een boom geplant. Aan 30-30 is ook een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld, waarmee meteen de gezondheidseffecten van bewegen in het groen worden onderzocht. De boompjes die de leerlingen dinsdag in de grond stopten, waren goed voor een vierkante meter per deelnemer aan de vorige editie van 30-30.

Meer info: 30-30.be