Leerlingen basisschool Sancta Maria zwaaien directrice uit Els Dalemans

30 januari 2020

17u55 0 Willebroek De leerlingen en leerkrachten van basisschool Sancta Maria in de August van Landeghemstraat in Willebroek zwaaiden donderdag directrice Magda Diddens (61) uit. Zij werd door klein en groot in de bloemetjes gezet, en geniet vanaf 1 februari van haar welverdiend pensioen. Haar opvolger is Kristoff Meel (34) uit Hamme.

“We lieten Magda woensdagavond weten dat ze donderdagochtend niet zelf met de wagen naar school mocht komen. Wij regelden immers ander vervoer: we zorgden voor een feestboot die de directrice voor de gelegenheid langs het Zeekanaal naar school bracht. Voor één keer stond Magda eens niet zelf voor de Vredesbrug, maar ging de brug speciaal voor haar open”, zegt Meel.

Erehaag

“De leerlingen stonden al zwaaiend te wachten op de aanlegsteiger, daarna vormden ze een erehaag naar school. Ook heel wat ouders en grootouders kwamen een kijkje nemen: ook zij kennen Magda immers erg goed. Op haar eerste jaar na werkte Magda immers haar hele loopbaan lang op dezelfde school. Ze stond er eerst als lerares voor het zesde leerjaar en was daarna maar liefst 29 jaar directrice. Ze zag dus heel wat generaties aan Willebroekse leerlingen opgroeien.”

Tijd om te genieten

Op school werd er verder gezongen en gedanst, de afscheidnemende directrice genoot duidelijk van haar feestelijke dag. “De rollen waren voor één keer omgedraaid, ik wist helemaal niet wat er te gebeuren stond en moest eens gewoon volgen. Het resultaat was een dag vol leuke verrassingen”, aldus Diddens. “Ik ga deze school missen, maar nu komt er eindelijk tijd vrij om te genieten van de dingen waar het in het verleden te druk voor was. Ik zal nog wel eens binnenspringen, en men mag mij altijd bellen wanneer men mij nodig heeft, maar ik plan zeker geen ‘controlerende schoonmoeder’ te zijn voor de nieuwe directie.”

Luxe-situatie

Die nieuwe directeur is Kristoff Meel uit Hamme, die al sinds september 2019 aan de slag is op school. “Ik prijs me erg gelukkig om deze luxe-situatie: bijna vijf maanden lang kon ik met Magda samenwerken, en zo enorm veel van haar leren voor ze afscheid nam. Ik zou er dus helemaal klaar voor moeten zijn”, lacht Meel.

“Deze job is een volledig nieuwe uitdaging voor mij. Ik was voorheen docent in de lerarenopleiding, en kwam dus vooral op scholen tijdens de stages en lesbezoeken van mijn studenten. Nu sta ik plots zelf met beide voeten in de praktijk, en ik vind het nu al geweldig. Dankzij Magda kan de Sancta Maria basisschool rekenen op een sterk en gemotiveerd team leerkrachten, we gaan dat samen goed doen.”