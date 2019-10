Leerling en leerkracht komen vast te zitten in de modder TVDZM

14 oktober 2019

14u35 0 Willebroek Een leerling en een leerkracht zijn maandag vast komen te zitten in de modder. De brandweer moest ter plaatse komen om de twee te bevrijden. Ze raakten niet gewond.

De leerling en leerkracht waren maandagvoormiddag met hun klasje gaan wandelen in Kasteelpark Bel-Air langs de Mechelsesteenweg. De leerling moet zich hebben kunnen afzonderen en kwam zo terecht in een leegstaande vijver. Het kind kwam vervolgens tot kniehoogte vast te zitten in het slijk. De leerkracht probeerde haar te redden maar zonder succes. Ook de leerkracht kwam tijdens die reddingspoging vast te zitten in het slijk. De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. Via een mensenketting kon de brandweer de twee bevrijden. Ter plaatse kregen ze een medische check-up. Beiden waren niet gewond.