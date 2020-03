Leerkrachten ’t Pleintje maken van de nood een deugd: “Alle tijd om speelplaats op te knappen” Els Dalemans

20 maart 2020

De leerkrachten van basisschool ’t Pleintje in Willebroek maken van de nood een deugd, en gebruiken de coronacrisis om de speelplaats op te knappen. “Onze leerkrachten moeten toch, elk om beurt, op school aanwezig zijn om leerlingen op te vangen. We hebben wel ons werk: overleg over de leerstof, de rapporten werden afgewerkt… Maar door het mooie weer kriebelde het bij velen om buiten aan de slag te gaan”, zegt Sara Borghys.

Hinkelpad

“Eén leerkracht begon met het overschilderen van de ‘bolletjes’ van de wachtrijen, een collega vond dat het hinkelpad ook wel een likje verf kon gebruiken… uiteindelijk stond iedereen met een verfborstel in de hand in het zonnetje. Onze speelplaats is gelukkig groot genoeg, we kunnen voldoende afstand houden. Het nodige materiaal haalden we nog nét op tijd in de doe-het-zelfzaak, voor de winkels verplicht de deuren sloten. Als deze coronacrisis achter de rug is, is alles meteen eens opgefrist!”