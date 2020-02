Kruispunt week lang afgesloten voor werken Els Dalemans

07 februari 2020

17u52 4 Willebroek Het kruispunt van de Breendonkstraat, Overwinningsstraat, Captain Trippstraat en Tisseltsesteenweg in Willebroek wordt van maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari afgesloten voor werken.

“De heraanleg van de Breendonkstraat, één van de grotere werven in onze gemeente, komt in zicht. Om die klus vlot te laten verlopen, worden door de nutsmaatschappijen al de nodige voorbereidende werken uitgevoerd. De aannemer moet ook op het kruispunt van de Breendonksesteenweg met de Overwinningsstraat, Captain Trippstraat en Tisseltsesteenweg kunnen werken. Om deze klus vlot en veilig te laten verlopen zal het kruispunt een week lang volledig worden afgesloten voor alle autoverkeer.”

Omleidingsroutes

“Omdat het hier om een druk punt pal in het centrum van de gemeente gaat worden er verschillende omleidingsroutes voorzien. Verkeer vanuit Willebroek-centrum rijdt om via de Kapellenboslaan en Lindenstraat. Vanuit Tisselt rijd je via de Tisseltsesteenweg, de Kapelstraat en Ringlaan, vanuit de Breendonkstraat nemen wagens best de Lijsterstraat en Nachtegaalstraat. Overal zal de nodige signalisatie worden aangebracht om iedereen vlot de weg te wijzen.”

“Fietsers en voetgangers zullen de werken op het kruispunt wél steeds kunnen passeren. Ook bewoners die in de werfzone wonen, zullen hun hun woning kunnen bereiken. Wanneer nodig, zal het eenrichtingsverkeer in een straat tijdelijk worden opgeheven. En zoals altijd is het ook op deze werf mogelijk dat de planning door het weer of andere onvoorziene omstandigheden moet worden aangepast.”