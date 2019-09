Koppel steelt samen sterke drank in supermarkt, parket eist zes maanden cel TVDZM

13 september 2019

Een voormalig koppel uit Willebroek heeft zich voor de rechter in Mechelen moeten verantwoorden voor twee winkeldiefstallen. Het koppel werd in april 2018 opgemerkt door de winkeldetective van een supermarkt.

Via camerabeelden bleek dat het koppel een fles Whisky en een fles Vodka had weggenomen uit de winkelrekken en er vervolgens mee vandoor gingen. Op basis van de camerabeelden van een dag voordien, kon het koppel ook worden gelinkt aan een tweede winkeldiefstal. “Daarop was te zien hoe de man al eerste de supermarkt binnen kwam en een fles sterke drank klaarzette voor zijn vriendin. Die kwam niet veel later binnen en ging er uiteindelijk mee vandoor”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens.

De twee werden geïdentificeerd, opgepakt en verhoord. Ze gaven de feiten toe. De man stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij liep in maart 2019 nog zijn achttiende veroordeling op. Zijn intussen ex-vriendin liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat. Door het parket werd er respectievelijk een opslorping en een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel gevorderd. De raadsman van de vrouw vertelde de rechter dat het koppel intussen uit elkaar is: “Hij beïnvloedde haar maar sinds de breuk, probeert ze haar leven op de rails te krijgen”, klonk het nog.

Een vonnis in de zaak volgt binnen de maand.