Koppel riskeert celstraffen voor drugshandel: “Na brand aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden” Tim Van der Zeypen

15 juli 2019

15u55 0 Willebroek Een koppel uit Willebroek heeft zich vanochtend moeten verantwoorden in de rechtbank voor het verkopen en fabriceren van drugs. Het koppel werd al in de gaten gehouden door de politie maar het was pas na een brand in juni jongstleden dat het koppel werd opgepakt. Zij riskeren nu celstraffen van vijftien tot achttien maanden met probatie-uitstel. De raadsheren van het koppel vroegen voorwaarden.

Begin juni moest de brandweer uitrukken naar de woning van het koppel in de Alfred de Tayestraat. Toen de politie na de bluswerken een kijkje ging nemen in de woning, werd er een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. In de tuin werden er twee cannabisplantjes aangetroffen, in de rest van de woning werd er cannabis, speed en mogelijk ook Crystal meth gevonden. Het koppel werd opgepakt en vandaag verschenen zowel de 36-jarige man als de vrouw (42) aangehouden voor de rechter.

Opmerkelijk is dat het koppel op dat moment ook al genoemd werd in een ander gerechtelijk onderzoek naar de verkoop en fabricage van drugs. “Dat onderzoek was in oktober 2018 opgestart nadat de politie informatie ontving dat er in hun woning drugs werd verkocht. Er volgde een observatie en zelfs een tussenkomt van de politie”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vanochtend op zitting. “Op dat moment was meneer een joint aan het roken. Zijn gsm werd in beslag genomen en uitgelezen. Er volgde ook nog een huiszoeking.”

Plannen

Die huiszoeking leverde toen al voldoende bewijsmateriaal op om hen beiden aan de tand te voelen. “Niet enkel werden er foto’s van cannabisplanten op de gsm gevonden, in de woning lagen er ook nog heel wat materialen en een plan om een cannabisplantage op te bouwen”, verduidelijkte aanklaagster Claessens nog in haar vordering. Eind juni zou deze zaak normaal gezien al moeten zijn worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank maar door de brand, de aangetroffen drugs en de arrestatie, werd dat uitgesteld.

De feiten werden niet betwist. Toch wisten beiden niets af van een verkoop. “De cannabis waren de knipresten die ik had gekregen van mijn dealers, de andere drugs werden er gelegd door mijn dealers omdat ik heb had verklikt”, verklaarde het koppel aan de speurder. Zowel de man als de vrouw zouden beiden kampen met een ernstig drugsverslaving maar willen ze er volgens hun advocaten beiden aan werken.

Celstraffen

Het parket vroeg vandaag celstraffen van vijftien maanden en achttien maanden met probatie-uitstel gekoppeld aan geldboetes die kunnen oplopen tot 8.000 euro. De verdediging verzette zich daar niet helemaal tegen. De dertiger kampt al van zeer jonge leeftijd met een zware drugsverslaving. “Toen ik ben beginnen uitgaan, ben ik beginnen experimenteren met drugs”, zei hij nog op zitting. “Maar ik wil er vanaf.”

Ook zijn 41-jarige vriendin kon zich wel vinden in een straf met uitstel. Ook zij had volgens haar verklaringen een ernstig verslaving. “Het gevolg van een reeks tegenslagen. Zo verloor ze in een korte tijdspanne zowel haar kind en haar ouders”, luidde het nog in het pleidooi van haar advocaat. Een vonnis in deze zaak volgt nu vrijdag.