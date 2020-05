Koppel leeft al weken uit koffer in tijdelijk verblijf aan zee: “We willen naar huis, maar wie geeft ons toestemming om naar Portugal te reizen?” Els Dalemans

15u31 0 Willebroek Al sinds midden maart wonen Willebroekenaren Walt Bosmans (57) en Hilde Appelmans (49) in een tijdelijk verblijf aan zee. Al sinds midden maart wonen Willebroekenaren Walt Bosmans (57) en Hilde Appelmans (49) in een tijdelijk verblijf aan zee. Het koppel zou definitief naar Portugal verhuizen, maar dat vertrek werd door de lockdown plots onmogelijk . “We leven nu al weken uit onze koffer, en willen gewoon naar huis. Maar niemand kan ons de juiste documenten met toestemming geven om naar Portugal te reizen.”

Walt en Hilde verkochten hun woning in Willebroek, en moesten midden maart plaats maken voor de nieuwe eigenaars. “Ons plan was om meteen naar Portugal te reizen, waar we een huis kochten en een B&B willen openen. Een verhuisfirma zou ons achterna rijden met alle meubels. Maar door de coronacrisis liep alles in het honderd: vrienden konden ons niet helpen met inpakken en verhuizen, de kringloopwinkel en het containerpark sloten plots de deuren, de verhuisfirma haakte af, onze geboekte vluchten werden geannuleerd…”

Tijdelijk verblijf aan zee

Het koppel zocht snel een tijdelijke oplossing, en woont nu al weken in het tweede verblijf van vrienden aan zee. “We kregen een brief mee van de burgemeester van Willebroek, waarin onze situatie geschetst wordt. De politie van Nieuwpoort werd op de hoogte gebracht en ging akkoord. We zaten hier dus even goed, maar leven nu al wéken uit onze koffer. Vanaf 18 mei zouden Belgen ook weer naar hun tweede verblijf mogen, en we willen onze vrienden niet langer tot last zijn. Bij de ouders van Hilde kunnen we niet terecht, haar papa is kankerpatiënt en dus een risicogroep.”

Crisiscentrum

“In Portugal zijn de verbouwingen aan onze B&B volop aan de gang, we willen die werken van dichtbij kunnen opvolgen. Nu moeten we het doen met enkele foto’s, maar dat stelt ons niet gerust. We willen gewoon naar huis, maar zo eenvoudig is het niet. We hebben wel een aankoopakte van onze woning in Portugal, maar zijn er nog niet officieel ingeschreven als inwoners. We overwegen nu om zelf met de wagen, volgestouwd met onze spullen en onze kat, Frankrijk en Spanje te doorkruisen. Maar wat als we onderweg worden tegengehouden en gecontroleerd?”

“We namen al contact op met allerlei instanties en de ambassades van verschillende landen, werden meermaals doorverwezen naar het crisiscentrum… Niémand kan ons echter zeggen wat we precies moeten doen, welke administratie we in orde moeten brengen, welke rechtsgeldige verklaringen, toelatingen of attesten we op zak moeten hebben en in welke talen. We beseffen dat dit een bijzondere situatie is, maar iemand moet ons toch kunnen helpen om eindelijk thuis te geraken?”