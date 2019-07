Koppel krijgt voorwaardelijke straf na drugsvangst in hun huis na brand TVDZM

19 juli 2019

15u00 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft een koppel schuldig bevonden aan drugshandel. Nadat er brand was uitgebroken in hun woning in de Alfred de Tayestraat, trof de politie een aanzienlijke hoeveel drugs aan. Ze kregen straffen met uitstel en zullen zich moeten behandelen voor hun drugsverslaving.

De brand dateert van begin juni. De 36-jarige Wesley A. kon toen nog maar net op tijd ontsnappen aan de vuurzee. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar toen die samen met de politie ging rond kijken in de woning, werden drugs gevonden. In de diepvriezer, op zolder en zelfs in de tuin. Daar stonden twee cannabisplantjes. Ook de vriendin van de dertiger, Catharina C. (42), werd verhoord. Zij gaf toe dat ze de drugs in de diepvriezer zelf gekweekt hadden.

Het koppel werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter, onder meer omdat het koppel kort daarvoor ook al in aanraking kwam met het gerecht, voor drugshandel. De politie startte dat onderzoek op eind 2018. Na de brand werden beide dossiers samengevoegd. Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorderde celstraffen van vijftien en achttien maanden met een eventueel uitstel.

De verdediging verzette zich daar niet tegen. “Mijn cliënt heeft een zware drugen is meer gebaat met een residentiële opname”, klonk het op zitting. De Mechelse rechter ging daar uiteindelijk op in. Beide celstraffen van vijftien en achttien maanden en geldboetes van 8.000 euro werden opgelegd met een gedeeltelijk probatie-uitstel gedurende vijf jaar. Een van de opgelegde voorwaarden is de residentiële opname zodat de twee aan hun drugsverslaving kunnen werken.