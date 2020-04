Koppel krijgt celstraf van vijf jaar met uitstel voor ernstige mishandeling van kinderen Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

15u30 0 Willebroek Een koppel uit Willebroek met Afrikaanse roots is schuldig bevonden aan het mishandelen van hun kinderen. Ze kregen volgens het parket klappen bij het minste wat ze verkeerd deden of werden geslagen met een stroomkabel. De rechters legden hen een celstraf van vijf jaar met uitstel op.

In januari 2017 kwamen de feiten aan het licht. Een van de kinderen nam toen zijn leerkracht in vertrouwen en vertelde dat hij met een stroomkabel was geslagen door zijn ouders. De gevolgen waren een litteken op het voorhoofd. “De aanleiding voor die klappen was het feit dat hij de vuile was op de grond had laten liggen”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans op zitting destijds.

Op basis van de verklaringen van het jongetje, werd er een onderzoek opgestart. Daaruit bleek dat hij in het verleden al meerdere keren was geslagen. “De dokter stelde maar liefst achttien oudere verwondingen vast”, ging Poelmans verder. “Zowel op de armen, benen, romp als hoofd.” Niet enkel de jongen werd het slachtoffer van het geweld door zijn ouders. Ook zijn broers en zussen werden regelmatig geslagen.

‘Fouten dingen’

“Telkens wanneer ze naar eigen zeggen ‘fouten dingen’ hadden gedaan”, aldus Poelmans. “Ze werden toen vastgebonden aan hun benen of armen en kregen vervolgens zweepslagen met een riem, een springtouw of een computerkabel.” Nog volgens het parket was het verhaal zo schrijnend dat de kinderen het op dit moment nog steeds normaal vinden dat ze moesten worden gestraft en nog steeds loyaal zijn naar hun ouders toe.

De kinderen werden geplaatst maar er inmiddels werd ook al gewerkt aan een verbeterd contact tussen zowel de ouders als kinderen. De verdediging betwistte de feiten niet maar vroeg de rechtbank om rekening te houden met hun Afrikaanse herkomst. “Ze kenden enkel deze normen en waarden en wisten niet hoe ze hun kinderen op een andere manier konden straffen”, zei hun advocate op zitting.

Begeleiding

In het vonnis hield de rechtbank rekening met de ernst van de feiten maar ook het blanco strafblad van de 59-jarige vader en de 34-jarige moeder en hun motivatie om in begeleiding te gaan. Dat laatste werd ook meteen één van de opgelegde voorwaarden in het probatie-uitstel. De advocaten van vier minderjarige kinderen stelden zicht burgerlijke partij. Ze kregen een schadevergoeding toegekend van in totaal iets meer dan 40.000 euro.