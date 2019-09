Kleuters van basisschool Tovertuin krijgen kleurig vernieuwde klassen Els Dalemans

12 september 2019

16u31 0 Willebroek De kleuters van basisschool Tovertuin in Willebroek konden het nieuwe schooljaar starten in volledig vernieuwde kleuterklassen.

“We gaven onze volledige kleuterblok een ‘make-over’: de klassen en gangen werden geschilderd in frisse kleuren, de lokalen kregen nieuwe plafonds en alles werd ook opgeruimd en met nieuwe spullen ingericht. We maakten van twee kleinere lokalen ook één mooie grote ruimte, waar twee kleuterjuffen nu aan coteaching doen. Door op deze manier les te geven, kunnen ze beter werken op maat van elk kind”, zegt directeur van basisschool Tovertuin Vanessa Adriany.

“Ik ben enorm fier op mijn team: het zijn immers onze eigen leerkrachten die enthousiast tijdens de middagpauzes en na de lesuren aan het plannen, schilderen en opruimen gingen. We hebben meteen ook een deel van de speelplaats aangepakt: het basketbalveld kreeg een nieuwe ondergrond, er werd opnieuw geschilderd en de turnzaal kreeg nieuwe ramen. Ook voor de komende maanden hebben we nog heel wat plannen: we willen ook graag de klassen van de lagere school aanpakken en onze groentetuin verder laten groeien.”