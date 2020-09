Kleuters Tovertuin krijgen nieuw speeltoestel, ook schoolgebouw wordt aangepakt Els Dalemans

11 september 2020

14u14 2 Willebroek De kleuters van basisschool Tovertuin in Willebroek zijn het nieuwe schooljaar gestart met een gloednieuw speeltoestel. Ook het dak boven de klasjes werd vernieuwd en de gevel van het gebouw werd aangepakt.

“Het oude speeltoestel voor de kleintjes was niet langer veilig en werd daarom afgebroken. Een nieuw speeltoestel kopen kost echter handenvol geld, gelukkig konden we rekenen op wat hulp van buitenaf. De leden van de ‘Vrienden van het GO! onderwijs in Willebroek’ sponsorden de nieuwe aankoop met een bedrag van 1.300 euro, van de vriendenkring van onze school kregen we een cheque van maar liefst 6.650 euro”, zegt directeur Vanessa Adriany.

Dak en gevel

“Ook het dak van ons schoolgebouw was dringend aan vernieuwing toe, en hier en daar zelfs lek. Onze scholengroep Rivierenland besloot daarom te investeren in een nieuw dak, aan de binnenkant kregen we nieuwe plafondtegels met ledlampen. De isolatie van het dak laat zich nu al voelen, in combinatie met de nieuwe ketels die we eerder kregen gaan we veel geld besparen op ons verbruik. Meteen werd ook de gevelbekleding vernieuwd, het gebouw ziet er zo meteen weer fris en modern uit!”