Klein-Willebroekse handelaars slaan handen in elkaar voor Moeder- en Vaderdag Els Dalemans

04 mei 2020

18u15 1 Willebroek De Klein-Willebroekse handelaars, die door het coronavirus de start van het toeristische seizoen in het populaire dorp missen, slaan de handen in elkaar. “We werkten samen een reeks cadeaupakketten uit, die geschikt zijn voor Moeder- en Vaderdag of als origineel verjaardagsgeschenk”, zegt Bram Brion van Sacchetti’s.

“We hebben de voorbije weken al serieus gevloekt, toen we de vele fietsers en wandelaars doorheen ons dorp zagen trekken. Met dit mooie weer hadden we ons geen betere start van het toeristische seizoen kunnen wensen, maar we konden en mochten onze deuren niet openen. We besloten die frustratie om te buigen in iets positief, en samen te werken aan het project ‘Eendracht maakt pracht’.”

Cadeaumanden

“We stellen originele cadeaumanden samen, gevuld met onze Klein-Willebroekse producten. Zo’n pakket bevat een moeder- of vaderdagbrunch van Sacchetti’s, verder aangevuld met een fles cava, een juweeltje van het ‘Atelier aan ’t water’, een bon van het lokale schoonheidsinstituut Bonito of een leuke puzzel van onze eigen Puzzelman. Alle samenstellingen en bedragen zijn mogelijk, vanzelfsprekend wordt het geschenk steeds aan huis geleverd. Bovenop deze Klein-Willebroekse samenwerking, nemen wij ook deel aan de CoronaBon-actie van de Willebroekse handelaars.”

Meer info via Facebook : Sacchetti’s