Klein-Willebroek vraagt oplossing voor 'wielerterroristen': “We worden van het voetpad voor onze eigen deur gereden”

Els Dalemans

12 juni 2019

21u33 2 Willebroek De inwoners van Klein-Willebroek (Willebroek) vragen maatregelen om de ‘wielerterroristen’ in het dorp af te remmen. “Fietsers gebruiken het voetpad om de kasseien te vermijden, en rijden ons zo aan een flinke snelheid rakelings voorbij”, zegt buurtbewoonster Anita Persy. “Verkeersborden of -remmers zijn hier overbodig: men màg niet op het voetpad fietsen”, reageert mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA).

“Klein-Willebroek is nog zo’n klein dorp waar mensen ‘s avonds gezellig samen op de stoep verzamelen om bij te praten. Onze favoriete plek is het standbeeld van het Schippersgezin, waar enkele zitbanken staan. Maar ons mooie dorp is ook erg in trek bij toeristen, die er graag komen wandelen en fietsen. Zij zijn hier meer meer dan welkom, op voorwaarde dat ze zich aan de wegcode houden. En dat is bij vele ‘ wielerterroristen’ niet het geval”, zegt Persy.

“Zij rijden vanop het jaagpad via het sas ons dorp in, waar ze zouden moeten afstappen. Dat doet bijna niemand, en wanneer de fietsers de Oostvaartdijk oprijden kiezen ze meestal meteen voor het voetpad om de kasseien op de rijweg te vermijden. Ze rijden zo rakelings voorbij de inwoners, waaronder ook heel wat senioren en kleine kinderen. Soms kafferen ze ons hierbij zelfs uit. Ook wie uit zijn voordeur stapt, moet vaak uit de weg springen voor een fietser die vlak voorbij zijn neus passeert. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we zelfs op het voetpad voor onze eigen huizen niet meer veilig zijn?”

De inwoners van Klein-Willebroek vragen het gemeentebestuur al een jaar om een oplossing. “Waarom moet dit zo lang duren?”, vraagt gemeenteraadslid Marc De Laet (sp.a) zich af. “De mensen kregen uiteindelijk te horen dat er mogelijk één verkeersbord zou geplaatst worden, is dit echt de enige maatregel die getroffen kan worden? Dit bord gaat volgens mij niet het verschil maken. Men kan toch meer ingrepen onderzoeken, zodat deze inwoners weer rustig en ontspannen van hun samenzijn kunnen genieten?”

“We zouden hier helemaal geen verkeersbord moeten plaatsen, want de wegcode is duidelijk. Enkel kinderen jonger dan 9 jaar mogen op de voetpaden rijden, al wie ouder is begaat een verkeersovertreding. Dit geldt ook voor de fietsers die het verbod ter hoogte van het sas negeren”, reageert schepen Spiessens.

“Een verbodsbord voor fietsers ‘C11' plaatsen kan hier niet, want dit geldt voor de volledige openbare weg en niet enkel voor het fietspad. We kunnen er enkel een bord ‘C7' plaatsen dat staat voor een ‘verplicht voetpad’. Paaltjes of andere obstakels plaatsen maakt de doorgang weer moeilijk voor slechtzienden, mensen in een rolstoel of met een kinderwagen.”

“We kunnen alleen maar vaststellen dat bij de heraanleg van Klein-Willebroek in 2000 te weinig rekening werd gehouden met het comfort van de fietser. Men koos voor kasseien, wat van alle materialen het minste fietscomfort biedt. Daarom rijden de fietsers nu op het voetpad. We kunnen op termijn eventueel een strook laten aanleggen in asfalt of gezaagde kasseien, maar nu onmiddellijk lukt dit niet.”