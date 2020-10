Klein-Willebroek krijgt eigen Buurtinformatienetwerk: “Nut bewezen bij woninginbraken, sluikstorten en vandalisme” Els Dalemans

13 oktober 2020

15u30 1 Willebroek Het Willebroekse gehucht Klein-Willebroek heeft voortaan een eigen BIN of Buurtinformatienetwerk. “De strijd tegen onder meer woninginbraken is een prioriteit voor de lokale politie Mechelen-Willebroek, dit BIN kan ons daarbij helpen.”

BIN Klein-Willebroek is al het tiende buurtinformatienetwerk binnen politiezone Mechelen-Willebroek. “Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie en de inwoners van een bepaalde buurt. Het doel van zo’n BIN is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en aan preventie te doen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een permanente informatie-uitwisseling tussen alle partners”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA).

Waakzame inwoners

“De bestaande BIN’s hebben hun nut al bewezen, onder andere in de strijd tegen de woninginbraken. Dit is een prioriteit voor onze lokale politie Mechelen-Willebroek, die naast de ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning hiervoor ook kunnen rekenen op onze waakzame inwoners. Zo kunnen we samen voorkomen dat inbrekers hun slag kunnen slaan of kunnen we hen zelfs op heterdaad betrappen. Dankzij de BIN’s is het bijvoorbeeld ook mogelijk om rondtrekkende dadergroepen in beeld te brengen. Ook in dossiers rond sluikstorten en vandalisme konden we al op onze BIN’s rekenen.”

De deelnemende straten van het BIN Klein-Willebroek zijn de Antwerpsesteenweg, Dwarsdijk, Heindonkstraat, Hoofd, Louis Denaeyerkaai, Oostvaartdijk, Sasplein, Schoolstraat, Volksstraat en Westvaartdijk.