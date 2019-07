Kledingzaak heropent na granaat-aanslag in winkelstraat: “Alleen mogelijk dankzij de steun van collega’s en inwoners” ONDERNEMINGSVERENIGING STEEKT WINKELIERS HART ONDER DE RIEM MET ACTIE Tim Van der Zeypen

20 juli 2019

14u25 8 Willebroek Kledingzaak Infinity Fashion in de August van Landeghemstraat heeft vandaag opnieuw zijn deuren kunnen open. Door de granaat-aanslag van afgelopen maandag en het sneuvelen van hun vitrineraam waren zij genoodzaakt om hun deuren te sluiten. Om hen en alle andere handelaars binnen de veiligheidsperimeter een hart onder de riem te steken, organiseerde UNIZO een ludieke actie: “Wie bij hen iets kocht, kreeg nadien een gratis consumptie.”

Het leven in de Willebroekse winkelstraat herneemt stilaan het gewone leven. Afgelopen maandag werd de Van Landeghemstraat opgeschrikt door een aanslag met een granaat. Vanuit een rijdende wagen werd er een granaat gegooid naar Loungebar Havana. Die ketste af, ontplofte in het midden van de straat en zorgde voor een ware ravage. Zo sneuvelde onder meer een autoraam net zoals enkele vitrines van winkeliers in de buurt. Naast die van een kapperszaak, ook die van kledingzaak Infinty Fashion. Vijf dagen lang werd er hard gewerkt om alles zo snel mogelijk klaar te krijgen met vandaag de kers op de taart en de ‘heropening’ van hun winkel.

“Wij zijn enorm opgelucht maar vooral blij. Dat we zo snel konden openen, hadden we begin deze week niet gedacht”, reageert zaakvoerster Sindi Teugels. Dat de winkel vandaag haar deur opnieuw kon openen is grotendeels te danken aan de gekregen steun van haar collega-handelaars en alle inwoners van Willebroek. “Zonder hen zou ik de moed niet hebben gehad om er opnieuw aan te beginnen. Mijn gsm en Facebookpagina is bijna ontploft door al die talloze steunbetuigingen. Dankzij hen vond ik de kracht om door te gaan”, klinkt het nog.

“Helse dag”

15 juli zal bij de Willebroekse zaakvoerster voor altijd in het geheugen gegrift staan. “Het was een helse dag”, zegt Sindi. “Ik was toen naar het buitenland voor de aankoop van de nieuwe collectie”, zegt Sindi. “Maar na het horen van het nieuws, ben ik meteen naar België teruggekeerd om mijn verklaring bij de politie af te leggen. Later ben ik dan terug vertrokken. Ik leefde in een echte roes.”

Steunactie

Ondernemingsverenigingen De heropening van de zaak kon niet ongezien voorbij gaan. Dat vond onder meer ondernemingsverenigingen Willebroek Winkelhart en UNIZO. Die laatste kwam dan ook op het idee om een ludieke actie op poten te zetten. “Voor alle handelszaken die maandag tot laat in de namiddag afgesloten zaten van de buitenwereld door de veiligheidsperimeter van de politie”, legt UNIZO-voorzitter Jurgen Blommaert uit. “Iedereen die in een van deze winkels iets ging kopen, kreeg een bonnetje om gratis iets te gaan drinken.”

Hiervoor werd samengewerkt met Bar Soif uit Willebroek, een in juli opgestarte bar die ingehuurd kan worden voor alle soorten events en feestjes. “Lang hebben we niet moeten twijfelen om mee te doen en zo onze collega’s een hart onder de riem te steken”, zeggen zaakvoerders Dieter Van Beneden en Ilse De Vleeschouwer. “Als handelaar in Willebroek was het nieuws van het granaat-aanslag ook voor ons best schrikken. Tot toen was dat vooral een ver van bed show.” Ook zaakvoerster Sindi was enorm blij met de actie van UNIZO. “Het was een totale verrassing voor ons maar wel een zeer leuke”, besluit de zaakvoerster.

Onderzoek lopende

Wie er achter de aanslag zit en wat hun motieven zouden zijn, is nog niet bekend. Ook de zaakvoerder van de bar liet eerder al weten zelf geen flauw idee te hebben. Na de aanslag werd het labo van de Federale Gerechtelijke Politie ter plaatse gestuurd en startte de politie onder leiding van de onderzoeksrechter en het parket in Mechelen een intensief onderzoek op. Dat draait intussen op volle toeren. Onder meer de camerabeelden en de ANPR-camera’s worden volop geanalyseerd. Momenteel nog zonder succes. Naar verluidt werd er wel een zwart voertuig opgemerkt maar reed dat voertuig met gestolen nummerplaten uit het Antwerpse.