Exclusief voor abonnees Klasgenootjes zamelen samen geld in voor Mona (9): “Al haar kleren en spullen kwijt door brand, nu kan ze nieuwe kopen”



Els Dalemans

26 mei 2020

18u11 1 Willebroek Een benefietactie organiseren in volle coronacrisis is niet vanzelfsprekend. Daarom gingen de kinderen en ouders van Freinetschool Klim Op uit Tisselt (Willebroek) creatief aan de slag. “We zamelen geld in voor het gezin van Mona (9), dat heel wat spullen verloor in een woningbrand. We bakken wafeltjes en cupcakes, knutselen sleutelhangers en maken juwelen… Zo kunnen we, ondanks de afstand, samen toch iets doen voor onze vriendin”, zeggen klasgenootjes Kobe en Marieke.

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 mei brak brand uit in een woning op het Stationsplein in Willebroek. De bewoners konden op tijd aan de vlammen ontsnappen, maar de ravage in het pas gerenoveerde huis is groot. Het dak is zwaar beschadigd, de bureau- en leefruimte brandden volledig uit en ook in de rest van de woning was er heel wat rook- en waterschade. Het huis werd na de bluswerken dan ook onbewoonbaar verklaard.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen