Kinderen oefenen al spelend Nederlands tijdens 'taalweek’ Els Dalemans

20 augustus 2019

15u32 5 Willebroek Twintig kinderen uit de kleuter- en lagere school nemen nog tot en met vrijdag deel aan de ‘taalweek’ van de gemeente Willebroek. Spelenderwijs oefenen zij het Nederlands, zodat ze weer helemaal klaar zijn voor het nieuwe schooljaar.

“Tijdens de taalweek, die georganiseerd wordt in ontmoetingshuis De Mozaïek, krijgen de kinderen op een heel luchtige en laagdrempelige manier taallessen. Zo willen we hun kennis van het Nederlands uitbreiden en inoefenen. Het gaat hier om kinderen met een andere taalachtergrond, zij hebben tijdens de zomervakantie vaak amper of geen Nederlands gehoord of gesproken. Net voor 1 september krijgen ze daarom even dit taalbad”, zegt Joke Scheers van de gemeentelijke dienst Onderwijs.

“Het waren de leerkrachten die aan het eind van vorig schooljaar de leerlingen uitkozen voor wie deze taalweek een goed hulpmiddel zouden zijn. De lessen worden telkens in de voormiddag gegeven door enkele logopedistes en vrijwilligers, in de namiddag spelen de kinderen mee met de gewone zomeractiviteiten in ons aanbod. Zo kunnen de deelnemers hun Nederlands meteen oefenen met vriendjes op een speelse, ongedwongen manier.”

Volwassenen die hun Nederlands willen verbeteren, kunnen vanaf 1 oktober weer terecht bij Willebabbel, een wekelijks babbeluurtje met vrijwilligers op dinsdag van 19 tot 20.30 uur in de gemeentelijke bibliotheek.