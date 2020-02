Keramiekatelier van De Mozaïek stelt tentoon in de bib

Els Dalemans

03 februari 2020

17u30 0 Willebroek ‘De bib inspireert me’, zo heet de tentoonstelling van het keramiekatelier van ontmoetingshuis De Mozaïek in Willebroek. “De deelnemers zoeken regelmatig inspiratie voor hun werk in de bibliotheek, daarom tonen ze hun creaties ook graag op deze plek”, zegt cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).

“Het keramiekatelier in De Mozaïek, het ontmoetingshuis in de Appeldonkstraat, is een open atelier waar iedereen vrij terecht kan om zijn of haar project uit te werken. De creatievelingen worden er begeleid door de Willebroekse Theresia Simkens. Zij begon haar opleiding keramiek in 2001 aan het Instituut voor kunstambacht in Mechelen.”

Inspiratie

“Als het de deelnemers aan inspiratie ontbreekt, gaan ze regelmatig in boeken en tijdschriften op zoek naar nieuwe ideeën, of brengen ze een bezoekje aan de gemeentelijke bibliotheek. Zo groeide ook het idee om de kunstwerken zelf, het resultaat van dat opzoekwerk, óók naar de bibliotheek te halen.”

“Wie zin heeft om ook eens deel te nemen aan het keramiekatelier van De Mozaïek, houdt best de Facebookpagina in de gaten. De ateliers staan open voor iedereen die zich aangetrokken voelt door het werken met klei, de financiële drempel wordt bewust laag gehouden. Omdat het gebouw een beperkte oppervlakte heeft, organiseert Theresia er regelmatig korte workshops voor enkele mensen.”

De tentoonstelling ‘De bib inspireert me’ loopt van 1 tot en met 29 februari 2020 tijdens de openingsuren van de bibliotheek, Schoolweg 1a in Willebroek.