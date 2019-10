Karttalent Yani Stevenheydens (13) droomt van carrière op het racecircuit: “Volgend jaar sta ik op het WK-podium”

Els Dalemans

31 oktober 2019

16u36 0 Willebroek Hij is amper 13 jaar oud, maar scheurt al regelmatig tegen 120 kilometer per uur over de weg. Niet in een gewone wagen, maar in een racekart, want karting is sinds 5 jaar dé grote passie van Yani Stevenheydens uit Tisselt (Willebroek). Net reed hij het WK in Le Mans in Frankrijk. “Ik droom van een carrière op het racecircuit. Volgend jaar wil ik op het WK-podium staan.”

“Wie in Tisselt woont, rijdt nu eenmaal regelmatig voorbij het indoor inkartcircuit ‘Inkart’ in Ruisbroek (Puurs). Ook ik vroeg als klein kindje regelmatig om eens zo’n ritje te mogen maken, en op mijn achtste verjaardag was het zover. Vanaf het moment dat ik in die kart stapte, leek alles vanzelf te gaan. Ik reed vlot weg, nam probleemloos mijn bochten, kon afstanden inschatten, voelde op geen enkel moment angst. Mijn ouders waren onder de indruk, en besloten mij lessen te laten volgen.”

Eindmeet

“Eén jaar later kreeg ik mijn eigen kart. Ik begon deel te nemen aan wedstrijden, mijn vader ging telkens mee als coach en om voor mij te sleutelen. We kenden allebei niets van of niemand in het wereldje, maar ik bleek talent te hebben dus zochten we samen onze weg. Bij mijn eerste wedstrijd eindigde ik meteen op de negende plaats, na mijn eerste Belgisch Kampioenschap stond ik op het podium met brons. Ik kan niet uitleggen wat er precies gebeurt als ik in mijn kart zit: het lijkt alsof de rest van de wereld verdwijnt en ik alleen nog de eindmeet zie.”

Eerste crash

Ook Gunther Stevenheydens, de vader van Yani, is nauw betrokken bij de passie van zijn zoon. “Wanneer je merkt dat je kind talent heeft, wil je hem natuurlijk de kans geven om zich te bewijzen. Maar ik houd soms mijn hart vast, wanneer ik hem tegen zulke grote snelheden over de baan zie scheuren. Yani rijdt in een open kart, dus heeft maar weinig bescherming. Na zijn eerste crash bleef hij even roerloos zitten zonder ook maar één teken van leven te geven. Toen stond mijn wereld even stil, ik heb nog nooit zo hard gelopen om snel bij hem te zijn. We hebben toen een teken afgesproken, hij laat mij sindsdien meteen weten of alles oké is. Maar het risico dat er iets misgaat blijft bestaan, je mag daar daar niet te veel bij stilstaan.”

Speciaal statuut

“Tijdens een ‘gewone’ week zijn we toch 20 tot 30 uur met karting bezig. Yani heeft een speciaal statuut op school, want we zijn vaak samen dagenlang onderweg naar alweer een ander racecircuit in alweer een ander land. Ik zorg ervoor dat onze zoon altijd alles heeft wat hij nodig heeft en zijn kart altijd helemaal in orde is voor elke wedstrijd. Gelukkig was mijn vader automechanieker waardoor ik nog een beetje achtergrondkennis heb, maar ook ik heb heel wat moeten bijleren en uitzoeken.”

Onbetaalbaar

“We hebben wel één duidelijke afspraak: Yani poetst alles altijd zelf. Op die manier beseft hij dat we ons materiaal goed moeten onderhouden, want karten kost enorm veel geld. Om op dit niveau meer ervaring op te doen en meer internationale wedstrijden te rijden, zouden extra sponsors meer dan welkom zijn. Yani zou op termijn graag doorgroeien naar de Formule 1, maar ik vrees dat zoiets onbetaalbaar is voor wie geen grote sponsors achter zich heeft. Dus laat ons nu maar eerst focussen op het kartingcircuit.”

WK-podium

In dat wereldje doet het Tisseltse karttalent het uitzonderlijk goed. “Ik behaalde vorig jaar al een ticket voor het WK, maar kon toen niet deelnemen door een gebroken pols. Dit jaar reed ik gelukkig weer zo’n goed seizoen, en kon ik opnieuw een ticket bemachtigen. Van de 108 piloten mochten er uiteindelijk 34 de finale rijden. Van die 34 piloten waren we met amper 3 deelnemers van 13 jaar oud. Ik kwam uit de manches op de 15de plaats, maar werd in de finale van de baan gereden en werd uiteindelijk 30ste. Met die prestatie ben ik niet tevreden, maar ik heb door mijn deelname wél enorm veel geleerd. Ik ben gegroeid als karter, kreeg een pak meer zelfvertrouwen, ik voel en weet dat ik beter kan. Dat is ook ons plan voor 2020: volgend jaar wil ik op dat WK-podium staan.”

