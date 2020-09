Kanaalgemeente voert nieuwe premie in: “Willen mantelzorgers bedanken voor waardevolle inzet” Els Dalemans

25 september 2020

14u54 2 Willebroek De gemeente Willebroek start met het toekennen van een ‘mantelzorgpremie’ aan inwoners die als vrijwilliger instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur. “Met deze premie willen we mantelzorgers ondersteunen én bedanken voor hun waardevolle inzet”, zegt schepen van Sociale Zaken Bavo Anciaux (Open Vld).

“Heel wat oudere Willebroekenaars krijgen thuis hulp bij dagdagelijkse dingen. Maar ook kinderen en volwassen die omwille van een ziekte of handicap ondersteuning nodig hebben, kunnen hiervoor rekenen op de hulp van een mantelzorger. Dat is iemand die zorgt voor een zorgbehoevend persoon uit zijn of haar omgeving”, zegt Anciaux.

Administratie

“Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners maar vaak een partner, ouder of kind, broer of zus, buur of vriend… Zij nemen bepaalde taken over en helpen bij het huishouden, doen boodschappen, assisteren bij de verzorging, nemen de administratie voor hun rekening, zorgen voor emotionele ondersteuning en meer.”

Extra ondersteunen

“Dankzij de hulp van mantelzorgers kunnen meer mensen thuis blijven wonen. Daarom willen wij mantelzorgers in Willebroek extra ondersteunen. We roepen nu een jaarlijkse premie van 30 euro in het leven, waarmee we onze blijk van waardering en erkenning tonen voor de constante inzet van deze mantelzorgers.”

15.000 euro

“Omdat deze premie nieuw is, en we dus nog niet kunnen inschatten om hoeveel mensen het precies gaat in onze gemeente, voorzien we een budget van 15.000 euro voor dit project. Hiermee kunnen we dit jaar 500 mantelzorgers dit extraatje aanbieden.”

Welzijnsloket

“Wie een mantelpremie wil aanvragen, kan hiervoor terecht bij het Welzijnsloket voor 20 november 2020. Alle info en de nodige aanvraagformulieren vind je terug op www.willebroek.be, voor meer info kan je contact opnemen met het Welzijnsloket op 03 860 34 50.”