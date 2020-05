Kanaalgemeente lanceert online wedstrijd: “Winkel met coronabon en win €50’ Els Dalemans

17u25 0 Willebroek De gemeente Willebroek lanceert op 1 juni de wedstrijd ‘Wij winkelen in Willebroek’. “Wie met een #samentegencorona-cadeaubon winkelt, kan een waardebon van 50 euro winnen. Er werden al meer dan 1.040 cadeaubonnen verkocht, als steun aan de lokale handel tijdens de verplichte sluiting.”

Midden april lanceerden de gemeente Willebroek en handelsvereniging Willebroek Winkelhart samen de corona-cadeaubon. Met deze bon konden Willebroekenaars de lokale handel steunen tijdens de verplichte sluiting. Als stimulans, werd de waarde van elke bon verhoogd door de gemeente en de handelsvereniging.

Extra boost

“Er gingen al meer dan 1.040 cadeaubonnen de deur uit, samen goed voor zo’n 90.000 euro. Nu de meeste handelszaken de deuren weer openden, worden deze cadeaubonnen ook duidelijk gebruikt. Wij besloten de verkoop nog een extra boost te geven met de wedstrijd ‘Wij winkelen in Willebroek’”, zegt schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain (N-VA).

Selfie

“We roepen iedereen op om van maandag 1 juni tot en met maandag 24 augustus foto’s te maken tijdens het winkelen in Willebroek: tijdens een aankoop in je favoriete winkel, een selfie in of voor de winkel, een foto van een dienstverlening… Deze foto’s deel je op Facebook of Instagram met #dasWillebroek en #WijWillebroek erbij. Op Facebook tagt de deelnemer @OrganisatieWillebroek en op Instagram wordt dat @dasWillebroek.”

50 euro

“Wekelijks delen wij twee cadeaubons van 50 euro uit aan de leukste, grappigste, origineelste… foto. Zo stimuleren we onze inwoners om hun aankopen in Willebroek te doen, maar de gewonnen prijs wordt ook nog eens uitgegeven bij onze lokale handelszaken. Zo wint iedereen!”

Het wedstrijdreglement en meer info vind je op www.willebroek.be/wijwinkeleninWillebroek