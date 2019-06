Kanaalfeesten kreunen onder hitte – Politie moet 2 keer ingrijpen bij vechtpartijen Els Dalemans

30 juni 2019

11u20 0 Willebroek De Kanaalfeesten in Willebroek kreunden zaterdag duidelijk onder de hitte. Pas toen de temperatuur daalde, verscheen er meer volk aan de podia. Politie Mechelen-Willebroek moest ingrijpen tijdens twee vechtpartijen.

“Vrijdagavond was de temperatuur nog draaglijk, maar zaterdag was het écht warm. We hadden de nodige hittemaatregelen getroffen, en onder andere kraantjes met gratis drinkwater geplaatst. Die werden goed gebruikt, maar zelfs in de schaduw was het overdag puffen geblazen. Heel veel festivalgangers kozen er dan ook voor om pas ‘s avonds naar het centrum af te zakken”, zegt schepen Maaike Bradt (CD&V).

“Tijdens de optredens van onder andere Zap Mama in park Brouwershof werd er stevig gedanst, en ook Radio Guga op het hoofdpodium was een voltreffer. Het weer is nu eenmaal iets waar we als organisatie niets aan kunnen doen, we kunnen ons alleen maar zo goed mogelijk voorbereiden.”

Tijdens het optreden van de Nederlandse rapper Lil Kleine liep het even mis en moest de politie ingrijpen. “Op het marktplein vond een klein opstootje plaats, onze agenten kwamen meteen tussenbeide en hebben enkele mensen bestuurlijk weerhouden”, zegt Dirk Van de Sande van politie Mechelen-Willebroek. “Ook na het laatste optreden, toen de afbraak op het festivalterrein werd opgestart, vond een kleine vechtpartij plaats. Enkele jongeren waren er blijven hangen en werden lastig, ook zij werden bestuurlijk weerhouden.”