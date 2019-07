Jongeren brengen eigen toneelstuk na theaterweek 'Blekaut’ Els Dalemans

12 juli 2019

13u47 7 Willebroek De theater-en dansdagen van Blekaut in Willebroek zitten erop. Negentien kinderen en jongeren oefenden vijf dagen lang hun podiumkunsten, om vrijdagavond een unieke voorstelling te geven.

“Dit theater- en danskamp werd voor het eerst georganiseerd in 2001, onder andere door mijn mama, mijn grootouders en een heleboel vrienden. In de beginjaren trokken we zelfs samen naar de Ardennen, waar we een week lang logeerden en oefenden”, zegt Jani Verheyden van Blekaut.

“Na een onderbreking van enkele jaren, bliezen we het initiatief nieuw leven in samen met ATB De Natuurvrienden. Blekaut blijft nu in Willebroek, maar we oefenen nog steeds een hele week samen een toneelstuk met dans in. De kleine kinderen die toen deelnamen, zijn nu zelf Blekaut-monitoren. Mama en ik schrijven het stuk, anderen bedenken de danspasjes, verzinnen spelletjes, zorgen voor de decors en kostuums... Daarna is het aan de kinderen.”

“We hebben ons een hele week lang fantastisch geamuseerd. Het is mooi om te zien hoe alle leeftijden hier samen aan hard aan werken. Stoere jongens van 17 helpen kleine meisjes van 8, en dat verloopt allemaal heel vlot. Vanzelfsprekend wordt de week ook nu weer afgesloten met een toonmoment voor vrienden en familie.”

Wie het resultaat van de Blekaut-theaterweek wil bekijken, kan vrijdag 12 juli terecht in Freinetschool Klim-Op, Blaasveldstraat 57 in Tisselt (Willebroek). De deuren zijn open vanaf 18.30 uur, de show start om 19.15 uur en de inkom is gratis.