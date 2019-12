Jonge vrouw (27) loopt tegen de lamp tijdens politie-controle: “Meer dan 500 XTC-pillen aangetroffen” TVDZM

23 december 2019

14u10 2 Willebroek De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 27-jarige vrouw uit Willebroek aangehouden op verdenking van drugshandel. Tijdens een politiecontrole werden er in haar wagen meer dan 300 XTC-pillen gevonden. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek opgestart.

De Willebroekse werd afgelopen weekend tegengehouden door de politie in Zoersel. “Toen we haar voertuig controleerden, werden in haar wagen 334 XTC-pillen aangetroffen”, bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Naar verluidt trof de politie ook nog enkele flessen lachgas en een boksijzer aan. De drugs en de flessen lachgas werden in beslag genomen, de vrouw werd meegenomen voor verhoor.

Huiszoeking

Hierop startte het parket een gerechtelijk onderzoek op en voerde de politie van Mechelen-Willebroek een huiszoeking uit op haar adres. “Hier werden er naast cocaïne opnieuw zo’n tweehonderd XTC-pillen gevonden”, gaat parketwoordvoerster Claessens verder. De vrouw werd zaterdag voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout gebracht. De vrouw werd na verhoor aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Ze verschijnt binnenkort voor de raadkamer.

Het onderzoek wordt intussen verdergezet door de recherche van Mechelen-Willebroek.