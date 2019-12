Jonge drugsdealer die beweerde drugsvrij te zijn betrapt op leugen: “Iemand heeft iets in mijn drankje gedaan” TVDZM

13 december 2019

13u15 0 Willebroek Een jongeman uit Willebroek heeft zich moeten verantwoorden voor het verhandelen van drugs. Tijdens een een jongerenevenement in Hulshout werd hij door de stewards betrapt.

“Kort daarvoor had hij een gram cocaïne verkocht voor vijf euro”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting. “Tijdens het fouilleren werden er nog vijf zakjes met speed gevonden.” De politie startte een onderzoek op en voerde een huiszoeking uit. Toen werd opnieuw speed aangetroffen. In zijn gsm stonden ook enkele bezwarende sms’en.

De jongeman ontkende de feiten niet, maar minimaliseerde ze wel. “Ik verkocht enkel aan goede vrienden”, luidde het. Dat hij een drugsprobleem had, gaf hij toe. “Sinds mijn veertiende gebruik ik al, maar intussen ben ik clean”, beweerde hij. Een drugstest bewees het tegendeel. Volgens de aanwezige politie had hij cocaïne in het bloed. “Iemand moet iets in mijn drankje hebben gedaan”, aldus de jongeman. Het parket en de rechter geloofde hem niet. Omwille van zijn blanco strafblad bood de aanklaagster hem wel nog een kans aan. “Indien u bereid bent om verder af te kicken, vraag ik aan de rechter om u te laten deelnemen aan het DOK-traject. Gedurende een jaar zullen we u dan opvolgen en helpen om af te kicken van de drugs.” Rechter Suzy Vanhoonacker velt op 8 januari een vonnis.