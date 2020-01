Jobfix-beurs focust op jongeren: “Diploma is niet nodig, talent en zin om te werken wel”

Els Dalemans

16 januari 2020

11u29 0 Willebroek Het Oud Gemeentehuis van Willebroek is op dinsdag 21 januari het decor voor een bijzondere jobbeurs. De gemeente Willebroek organiseert er, samen met VDAB en andere partners, ‘Jobfix’. “Onze focus ligt op jongeren tussen 18 en 26 jaar. Een diploma is niet nodig, talent en zin om te werken wel”, klinkt het.

“Deze jobbeurs, specifiek gericht op -26-jarigen, wordt mee mogelijk gemaakt door ROJM, Emino, Arktos, Samenlevingsopbouw, JAC, WEB en gemeente Bornem. Samen gaan we op zoek naar jong talent, mensen die we willen laten kennismaken met verschillende werkgevers uit de regio en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook de laatstejaarsstudenten van de secundaire scholen worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de beurs.”

Jobcoach

“Een diploma is niet nodig om deel te nemen aan deze jobbeurs, talent en zin om te werken wél. De jongeren kunnen op de Jobfix-beurs immers ook informatie krijgen over opleidingen of begeleidingen van VDAB of andere partners. Er zullen tot slot ook jobcoaches aanwezig zijn, die de jongeren kunnen helpen bij de voorbereiding van een sollicitatie of het opmaken van een cv. Wie zelf al een cv heeft, raden we aan deze zeker mee te brengen. De eerste 100 aanwezigen krijgen een goodiebag.”

Deze jobfix-beurs vindt plaats op dinsdag 21 januari van 14 tot 16.30 uur in het Oud Gemeentehuis, August van Landeghemstraat 101 in Willebroek.