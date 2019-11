Jeugdhuis Perron 4 kondigt sluiting aan, jeugdschepen doet oproep: “Nieuwe jongeren moeten hier hun schouders onder zetten”

Els Dalemans

28 november 2019

18u27 1 Willebroek Het Willebroekse jeugdhuis Perron 4 sluit de deuren. “De vele verhuizen en de lange sluiting maakten het moeilijk, we vonden ook niet genoeg mensen meer om de boel draaiende te houden”, zegt voorzitter Thomas Cortebeeck. Voor jeugdschepen Murat Oner (CD&V) komt het nieuws al een verrassing: “We moeten nieuwe jongeren vinden om de schouders te zetten onder dit icoon.”

Na Kadee in Bornem en Jazaki in Puurs-Sint-Amands is Perron 4 in Willebroek het derde jeugdhuis op enkele maanden tijd dat de deuren sluit. “We zijn eerlijk gezegd moegestreden na de vele moeilijke jaren. We kwamen die vele verhuizen en de lange sluiting van ons jeugdhuis nooit volledig te boven. Ons ledenbestand heeft serieuze klappen gekregen, en we waren met almaar minder mensen om de boel draaiende te houden”, aldus Cortebeeck.

Motivatie

“Die druk zorgde voor onderlinge wrevel, en woog te zwaar op de motivatie van ons kleine aantal helpende handen. De meeste van die vrijwilligers hebben ondertussen een vaste job, een gezin en nog heel wat andere zaken aan het hoofd. Daarom werd er te veel doorgeschoven naar de studenten in onze ploeg, maar ook hun schoolresultaten mogen niet lijden onder hun inzet voor Perron 4. We waren alsmaar minder open, daardoor nam ook de opkomst weer af, en zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.”

“We zijn blijven boksen en ploeteren tot het bittere eind, maar hebben uiteindelijk, met veel pijn in het hart, besloten ons jeugdhuis te sluiten en de vzw te ontbinden. Dit is heel pijnlijk: ons jeugdhuis bestaat meer dan 50 jaar, en wij zijn diegenen die er nu de stekker uit trekken. We hebben altijd gehoopt dat de Willebroekse jeugd terug de weg naar Perron 4 zou vinden, maar dat is niet gebeurd.”

De Leste Halte

“We hebben, net als vele generaties voor ons, prachtige herinneringen aan Perron 4: de dingen die we er samen verwezenlijkten, de vriendschappen die er gesloten zijn, het plezier dat er gemaakt is... We willen daarom graag stoppen met een knal: op zaterdag 21 december organiseren we ‘De Leste Halte’. Het wordt een avond vol goede muziek, gebracht door verschillende DJ’s die in de loop der jaren achter de draaitafel stonden. Jong en minder jong is meer dan welkom om mee te feesten.”

Jeugdschepen Oner legt zich niet zomaar neer bij de stopzetting van het jeugdhuis. “Ik begrijp zeker de moeilijke situatie maar betreur de beslissing van het bestuur. Maar ik vind het zo jammer dat er naar de gemeente toe nooit duidelijk is aangegeven dat het zó moeilijk was. Er was altijd iemand van Perron 4 aanwezig op de jeugdraad, altijd positief en vol goede plannen. Net daarom vallen wij nu ook een beetje uit de lucht.”

Opties herbekijken

“We merken natuurlijk overal dat verenigingen die steunen op vrijwilligers het niet makkelijk hebben. Maar met jeugdhuis Perron 4 verdwijnt een vaste waarde in het Willebroekse jeugdlandschap, en dat zou ik graag willen vermijden. Ik zou graag zo snel mogelijk met de jeugddienst, het gemeentebestuur en het huidige bestuur van het jeugdhuis rond de tafel zitten om alle mogelijke opties voor de toekomst toch nog eens te herbekijken. Misschien vinden we zo wel een nieuwe groep jongeren die de schouders wil zetten onder Perron 4.”

“Vanuit de gemeente Willebroek komen wij alvast onze belofte na: in het nieuwe Huis van de Vrije Tijd aan Sporthal De Schalk wordt zoals afgesproken een ruimte voorzien die als ontmoetingsplaats voor jongeren zal worden ingericht. Of deze ruimte zal gebruikt worden voor een verderzetting van de huidige jeugdhuiswerking, of misschien een andere invulling binnen het jeugdwerk krijgt, zullen we nog verder bekijken.”

Ene locatie na de andere

Perron 4 was een jeugdhuis met een stevige reputatie, maar het werd de jongeren de laatste jaren niet makkelijk gemaakt. Ze verhuisden op korte tijd van de ene locatie naar de andere: van de A. Van Landeghemstraat ging het naar de Jozef Wautersstraat, vervolgens naar de Denaeyer-gebouwen aan de Mechelsesteenweg-Fabrieksstraat, met een tussenstop in het leegstaande cultuurcentrum De Ster in de Torenstraat, om uiteindelijk te belanden in het oude kantoorgebouw van Volkshuisvesting in de Breendonkstraat. De gemeente Willebroek beloofde Perron 4 jaren geleden al een vaste stek op site Denayer, maar de ontwikkeling van die terreinen liep grote vertraging op. Uiteindelijk zou het jeugdhuis over twee jaar een definitieve locatie krijgen op site De Schalk.