Jessika en Davy zetten samen schouders onder nieuwe bakkerij 'Kika & Co’: “We worden warm onthaald in Willebroek” Els Dalemans

06 januari 2020

15u20 2 Willebroek ‘Kika & Co’, zo heet de nieuwe bakkerij op de hoek van de Breendonkstraat en Ringlaan in Willebroek. “We openen op dinsdag 7 januari de deuren van onze zaak, waar we ook verse charcuterie en belegde broodjes zullen verkopen. De buren reageerden al enthousiast op onze komst, we worden hier warm onthaald”, zeggen zaakvoerders Jessika De Boelpaep (42) en Davy Punt (43).

“Davy en ik wonen in Liezele en zochten eerst daar in de buurt een pand om onze droom te verwezenlijken. We vonden echter niet meteen een geschikte locatie, omdat we voldoende ruimte nodig hebben voor onze plannen. Maar ik zak regelmatig af naar Willebroek voor mijn boodschappen, waar ik aan de voormalige bakkerij Paul Joos plots het ‘te huur’-bordje zag hangen. Daar sprong ik vroeger ook regelmatig binnen voor brood en ander lekkers, ik wist dus dat het een geschikt pand was. We hebben het geheel wat opgefrist en aangepast, maar grote verbouwingswerken waren gelukkig niet nodig. Het voelt een beetje vreemd, maar vooral héél goed aan om hier nu zelf achter de toonbank te staan”, zegt De Boelpaep.

Nieuwe uitdaging

“Ik droomde al lang van een eigen zaak, mijn man Davy was aan de slag als elektricien. Maar ook hij was aan een nieuwe uitdaging toe, daarom besloten we samen onze schouders te zetten onder dit project. Het wordt voor allebei vast wennen om voortaan dag in, dag uit samen te zijn. Maar we kunnen goed samenwerken, communiceren vlot en duidelijk en we zullen het hopelijk ook druk genoeg hebben om niet in elkaars weg te lopen. Ik zal me vooral over de toonbank ontfermen, Davy werkt meer achter de schermen. Naast brood en charcuterie willen we ook belegde broodjes verkopen. Die leveringen zal mijn man voor zijn rekening nemen.”

Tante Kika

“Over de naam ‘Kika & Co’ moesten we niet lang nadenken. Mijn neefje, het eerste kleinkind in de familie, kon toen hij begon te praten mijn naam niet uitspreken. Jessika werd zo ‘tante Kika’ en nu, 18 jaar later, noem hij me – net als de rest van de familie – nog steeds zo. Zelf hebben we geen kinderen, wel twee honden. Ook voor hen wordt het aanpassen: zij zullen door mijn schoonouders worden opgevangen, want het beloven drukke weken te worden.”

Warm onthaald

“Davy en ik weten dat we een risico nemen door met ons twee een nieuwe zaak op te starten, maar we hebben er alle vertrouwen in. Mensen willen weer graag hun boodschappen vlakbij huis kunnen doen en niet telkens de wagen moeten nemen naar een grote supermarkt. Willebroek is groot genoeg voor nog een bakkerij, zeker in deze wijk waar nog een heleboel nieuwe woningen op komst zijn. De buren kwamen de voorbije weken al even langs, zij reageerden allemaal even enthousiast. We blijven voorlopig in Liezele wonen, maar voelen ons nu al enorm warm onthaald in Willebroek.”

Kika & Co, Breendonkstraat 1a in 2830 Willebroek, meer info en openingsuren: www.kikaenco.be.