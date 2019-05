Ivy Cavana toont 'Moments of life’ in Plazarama Els Dalemans

31 mei 2019

12u07 5 Willebroek ‘Moments of life’, zo heet de tentoonstelling van fotografe Ivy Cavana in Seniorplaza in Willebroek. Cavana is de artiestennaam van de Willebroekse fotografe Irina Huyghe, die zich verder ook creatief uit met muziek als schrijfster en zangeres.

Huyghe werd geboren en groeide op in de Russische stad Ufa, waar ze een universiteitsdiploma psychologie behaalde. In België sloeg ze echter een heel andere weg in, als fotografe voor merken als L’Oréal en Steven St Clayr en lokale bands en artiesten. De kunstenares woont ondertussen al meer dan 5 jaar in Willebroek, samen met haar Belgische man Gunther en hun dochtertje Pallina.

Ivy Cavana stelde eerder al tentoon in Kasteel Bel-Air in Blaasveld, nu palmt ze de gebouwen van Plazarama in met haar zomerexpo ‘Moments Of Life’. Haar werk is gratis te bezichtigen tot en met 25 augustus 2019 in de Overwinningsstraat 133 in Willebroek.