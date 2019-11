Inzittenden voertuig gooien drugs en wapen weg tijdens dolle achtervolging Tim Van der Zeypen

05 november 2019

09u50 4 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft vier jongeren gearresteerd na een dolle achtervolging. Die startte in de Appeldonkstraat en eindigde na een aanrijding met de politie op de A12 ter hoogte van de afrit Ruisbroek. Tijdens de achtervolging werden er pakjes drugs én een wapen weggesmeten. Twee jongeren werden door de onderzoeksrechter intussen al aangehouden.

De vier jongeren uit Klein-Brabant werden vorige week donderdag omstreek 16.45 uur opgemerkt maar het nieuws van hun arrestatie raakte nu pas bekend. Hun wagen werd eerst aangetroffen in de Appeldonkstraat na een hit door een van de ANPR-camera’s. “De bestuurder van de wagen stond geseind omdat hij zijn elektronisch toezicht schond”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit.

Een politiepatrouille trachtte de wagen van het viertal te stoppen ter hoogte van de Denderlaan op de Dendermondsesteenweg. Alleen leek de bestuurder geen zin te hebben om te stoppen. “De bestuurder reed via het voetpad weg en haalde zo enkele voertuigen in. De wagens stonden te wachten voor het rode verkeerslicht. Twee voetgangers moesten wegspringen om zo een aanrijding te vermijden”, gaat Van de Sande verder.

Aanrijding

De politie zette de achtervolging in. Tijdens die achtervolging zien de agenten hoe de inzittenden enkele pakjes drugs en een wapen uit het voertuig gooiden. Wat verderop probeerden ze dan uiteindelijk weg te vluchten via de A12 richting Antwerpen. Daar kwam het uiteindelijk tot een eerste aanrijding met de politie. “Ondanks de aanrijding, reed de wagen alsnog verder”, aldus Van de Sande nog. “Na de afrit Ruisbroek op de A12 konden we het voertuig klemrijden. Ook al probeerde de bestuurder eerst nog weg te geraken door achteruit te rijden. Zo veroorzaakte hij een nieuwe aanrijding met een politiewagen.”

Klein-Brabant

De vier inzittenden konden uiteindelijk allemaal opgepakt worden. Volgens de politie ging het om vier jongeren tussen de 18 en 21 jaar oud uit Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek. De vier zijn ook gekend voor het plegen van eerdere feiten. Een van de vier jongeren was tijdens de controle in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid geld.

Twee anderen stonden dan weer geseind. Zij hielden zich niet aan hun voorwaarden nadat ze voorlopig werden vrijgelaten door de onderzoeksrechter in een ander dossier. “Na hun verhoor bij de onderzoeksrechter werden twee van de vier jongeren aangehouden en overgebracht naar de gevangenis”, besluit Van de Sande. “De drugs en het wapen werden samen met de wagen in beslag genomen.”