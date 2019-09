Interimmer (44) steelt voedingswaren met kompaan, parket eist een jaar cel TVDZM

30 september 2019

14u40 0 Willebroek Twee mannen riskeren een celstraf van een jaar effectief voor de diefstal van verschillende voedingswaren. Een van de beklaagden, de 44-jarige Abdelhakim A. uit Borgerhout, werkte tot kort voor de feiten in het bedrijf waar ze de voeding gingen stelen.

Het bedrijf Distrilog uit Willebroek stapte in maart 2019 zelf naar de politie nadat het vaststelde dat er geregeld grote hoeveelheden voeding verdween. Op basis van camerabeelden kwamen twee verdachten en een grote bestelwagen in beeld. Later kon de politie een van de twee mannen identificeren. “Het ging om een voormalige werknemer van het bedrijf”, zei de openbaar aanklager vandaag op zitting. “De man had nog steeds zijn toegangsbadge en gebruikte deze om het bedrijventerrein ’s nachts binnen te wandelen en zo de voeding te stelen.”

Op 9 maart werden ze dan op heterdaad betrapt. De kompaan van de veertiger verklaarde aan de politie dat hij niet op de hoogte was. “Ik kreeg geld om enkele voedingswaren te gaan ophalen. Meer wist ik niet”, klonk het in zijn verklaringen. Vandaag liet hij verstek gaan. De veertiger uit Borgerhout verscheen dan weer aangehouden voor de rechter. Hij betwistte de feiten niet maar voegde er wel nog aan toe dat hij een ernstige drugsverslaving heeft. “Een begeleiding lijkt me dus beter te zijn dan een gevangenisstraf.”

Vonnis volgt op 14 oktober.