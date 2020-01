Informaticasystemen gemeente Willebroek gehackt: criminelen vragen losgeld Wannes Vansina

25 januari 2020

15u41 26 Willebroek Het informaticasysteem van de gemeente Willebroek is in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De hackers vragen de gemeente een betaling in bitcoins.

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) riep zaterdag een crisiscel bijeen om de schade, gevolgen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. “Momenteel is nog niet duidelijk wanneer men opnieuw naar de gewone toestand kan overschakelen. Een voorzichtige prognose is dat de hinder meer dan waarschijnlijk een aantal dagen tot een week zal duren”, luidt het in een eerste mededeling.

“Ten gevolge van de aanval is het merendeel van de gemeentelijke diensten momenteel niet operationeel. Voor de diensten die momenteel wel operationeel zijn nemen de experten actueel de nodige maatregelen, vanuit een backup-structuur, opdat deze diensten en organisaties operationeel (kunnen) blijven.”

Gemeente Willebroek heeft klacht ingediend bij de politie.