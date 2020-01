Inbrekers stelen juwelen Els Dalemans

11 januari 2020

Een woning in de Bezelaerstraat in Willebroek kreeg ongewenste bezoekers over de vloer. Een dief wist er in te breken zonder sporen van braak na te laten, en doorzocht het hele huis. Hij ging met enkele juwelen aan de haal.

Ook in de Maasstraat in Mechelen vond een inbraak in een woning plaats. Hier werd de deur beschadigd, waarna ook dit huis werd doorzocht. De buit bestond ook hier uit juwelen.