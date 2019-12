Inbrekers jatten juwelen, gsm en geld Els Dalemans

17 december 2019

09u17 4 Willebroek Enkele woningen in Willebroek kregen ongewenste bezoekers over de vloer.

Onbekenden hebben er ingebroken in een huis aan de Stadionlaan, door een raam achteraan de woning te beschadigen. De dieven gingen er aan de haal met een gsm-toestel.

Op dezelfde manier werd ook ingebroken in een huis in de Breendonkstraat in Willebroek. Hier bedroeg de buit juwelen en een geldsom.