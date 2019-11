Inbreker steelt geld uit eetgelegenheid Wannes Vansina

11 november 2019

09u52 0

Een dief is afgelopen weekend binnengedrongen in een eetgelegenheid in Oostvaartdijk. Om binnen te geraken, forceerde de inbreker een deur. Hij maakte een geldsom buit. Nog in Willebroek, in de Nieuwstraat, werd een nummerplaat gestolen van een motorfiets.